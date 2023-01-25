Эксперт: Спрос на азербайджанский газ продолжит расти

Спрос на азербайджанский газ будет продолжать расти по мере восстановления Карабаха.

Спрос на азербайджанский газ будет продолжать расти.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джулиан Боуден.

"В краткосрочной перспективе Азербайджану будет сложно увеличить поставки газа, однако спрос на него увеличился в 2021 году на 4%, и, предположительно, продолжит расти дальше по мере восстановления Карабаха", - сказал он, добавив, что в долгосрочной перспективе, например с 2029 года, есть много возможностей по расширению экспорта газа.

"В случае расширения Южного газового коридора (ЮГК), есть некоторая перспектива увеличения объемов экспорта. Азербайджану следует четко заявить, когда он собирается взять на себя обязательство сделать это", - добавил Боуден.

Эксперт также подчеркнул, что газ играет определенную роль в переходном периоде, являясь мостом к "зеленому" будущему ЕС.