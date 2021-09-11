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Эксперт спрогнозировала стоимость нефти на следующую неделю

Эксперт спрогнозировала стоимость нефти на следующую неделю В начале недели с 13 по 17 сентября позитив разговора Байдена и котировки нефти будут продолжать отыгрываться
Энергетика
11 сентября 2021 г. 22:28
Эксперт спрогнозировала стоимость нефти на следующую неделю

В течение следующей недели цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне 72-75 долларов США за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сказала руководитель аналитического управления "Открытие Research" Анна Морина.

"В начале недели с 13 по 17 сентября позитив разговора Байдена и котировки нефти будут продолжать отыгрываться. В то же время повышенная волатильность, как и реактивность на выходящие новости останется. На неделе ожидается выход ряда макроэкономической статистики", — считает она.

Пятничный звонок Байдена и Си Цзиньпина придал оптимизма участникам рынка не только по поводу нефти, но и по поводу всех ключевых рисковых активов. Надежда на снижение накала торговой войны привела нефтяные котировки в диапазон 72,8 долларов США за баррель Brent.

Отметим, что в пятницу стоимость Brent составила 72,88 долларов США за баррель, увеличившись по сравнению с предыдущей сессией на 2%.

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