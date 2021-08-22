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Эксперт спрогнозировал изменение нефтяных цен на следующей неделе

Эксперт спрогнозировал изменение нефтяных цен на следующей неделе Цены на нефть уже в значительной степени отыграли негативный сценарий, поэтому дальнейшее их снижение возможно, но маловероятно.
Энергетика
22 августа 2021 г. 14:23
Эксперт спрогнозировал изменение нефтяных цен на следующей неделе

Цены на нефть уже в значительной степени отыграли негативный сценарий, поэтому дальнейшее их снижение возможно, но маловероятно.

Как передает Report, об этом "Российской газете" сказал начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

По его словам, главное для нефтяного рынка - итоги симпозиума ФРС 26-27 августа, от степени ужесточения риторики по итогам которого будет зависеть вектор динамики нефтяных котировок.

"Ожидаем, что цены на нефть должны удержаться выше уровня 65 долларов США за баррель Brent, однако при негативных итогах в Джексон Хоуле возможно кратковременное снижение до 62-63 долларов США за баррель", - сказал он.

Представитель банка также отметил, что нефтяной рынок продолжает негативно реагировать на ухудшение статистики по пандемии в США, Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии: "Инвесторы пересматривают в сторону снижения прогнозы спроса на энергоносители, что негативно отражается на котировках нефти".

Кроме этого, добавил собеседник газеты, ФРС США готовится начать сокращение объемов покупки активов в рамках программы количественного смягчения. Укрепление доллара и рост доходностей базовых активов оказывают дополнительное давление на цены на нефть, пояснил В.Евстифеев.

Отметим, что по итогам последней торговой сессии в пятницу стоимость барреля Brent составила 64,75 долларов США.

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