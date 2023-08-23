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Эксперт: Соглашение между SOCAR и "Узбекнефтегаз" - важный шаг в укреплении энергетического партнерства

Эксперт: Соглашение между SOCAR и "Узбекнефтегаз" - важный шаг в укреплении энергетического партнерства Важным шагом в укреплении энергетического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном стало заключение соглашения между государственными нефтяными компаниями этих стран.
Энергетика
23 августа 2023 г. 17:00
Эксперт: Соглашение между SOCAR и Узбекнефтегаз - важный шаг в укреплении энергетического партнерства

Важным шагом в укреплении энергетического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном стало подписание соглашения между государственными нефтяными компаниями этих стран.

Об этом Report заявил узбекский эксперт и экономист Улугбек Камалетдинов.

"Подписанный между АО "Узбекнефтегаз" и SOCAR документ, на мой взгляд, первый, но важный шаг в укреплении энергетического партнерства между странами. Обе страны имеют приличный опыт в геологоразведке, добыче, переработке, а также транспортировки энергетических ресурсов", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сотрудничество в области нефтегазохимии позволит еще больше углубить азербайджано-узбекские отношения в энергосекторе.

"Внедрение современных технологий в область нефтегазохимии и наличие высококачественного сырья могли бы создать значительный масштабный эффект для экономики. Данная отрасль оказывает значительное воздействие на развитие производства синтетических волокон, прежде всего акриловых, синтепоновых материалов, красителей и всего ассортимента лакокрасочной продукции, полиэтилена, ПВХ, строительных материалов и другой продукции", - отметил У. Камалетдинов.

По его мнению, обе страны обладают существенными конкурентными преимуществами для расширения доли продукции энергетического сектора на новых рынках, а укрепление двусторонних связей будет способствовать успешному освоению этих перспективных рынков.

"Если Узбекистан имеет хорошие транзитные возможности для экспорта азербайджанских энергопродуктов в страны Центральной Азии и Китай, то Азербайджан – это кратчайший путь для нашей продукции в страны ЕС и Турцию", - добавил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “SOCAR-“Özbəkneftqaz” sazişi tərəfdaşlığın gücləndirilməsində mühüm addımdır”
Версия на английском языке Expert: Agreement between SOCAR, Uzbekneftegaz - important step in strengthening energy partnership

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