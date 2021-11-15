Эксперт: Ситуация с энергобезопасностью в мире меняется стремительно

Посольство Венгрии, председательствующей в Вышеградской группе, в сотрудничестве с Университетом ADA организовало семинар на тему "Энергетическая безопасность: старые и новые (перспективные) решения - взгляды из Центральной Европы".

Посольство Венгрии, председательствующей в Вышеградской группе, в сотрудничестве с Университетом ADA организовало семинар на тему "Энергетическая безопасность: старые и новые (перспективные) решения - взгляды из Центральной Европы".

Как передает Report, на семинаре обсуждались вопросы диверсификации энергоресурсов и маршрутов поставок.

Выступивший на мероприятии посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи отметил, что страны Вышеградской группы успешно сотрудничают. "Мы ищем новые направления для сотрудничества в разных сферах: от культуры до энергетики. Для нас также важна тема восстановления экономики в постпандемический период... Но у нас есть определенные вызовы и задачи в сфере обеспечения энергетической безопасности, и мы здесь, чтобы обсудить это".

Чешский эксперт Мартин Пейржимовски отметил, что энергетическая безопасность - очень острый на сегодняшний день вопрос. "Ситуация с энергетической безопасностью в мире меняется стремительно и это очень важно не только для Вышеградской группы и стран, входящих в Евросоюз,но и для соседей ЕС, в том числе Азербайджана",- отметил он. Он также подчеркнул важность инициативы Восточного партнерства как платформы для обмена новыми идеями.

Он призвал увеличить потенциал использования "зеленого" водорода, при сгорании не образующего углеродные выбросы.

"ЕС и миру нужно больше инвестировать в различные проекты для обеспечения энергобезопасности. Важно, что энергетическая безопасность должна быть гибкой",- добавил он.

Вице-президент по международным делам Управления по регулированию энергетики и коммунального хозяйства Венгрии Пал Сагвари в свою очередь отметил, что Венгрия имеет четкое виденье своей энергетической безопасности до 2050 года и уже поставил цели на 2030. "Текущая ситуация на рынке сложная. Цены на уголь выше, на газ тоже выше, это ведет к дестабилизации газовой отрасли", отметил Сагвари.

Он добавил, что Венгрия на будущее ставит своей целью сокращение выбросов углеводорода на 90%."В начале 2020 года, незадолго до пандемии, правительство Венгрии приняло новую энергетическую стратегию, которая включает такие вопросы, как декарбонизация энергетического сектора, поддержание ядерных мощностей и поэтапный отказ от бурого угля. Прежде всего, Венгрия намерена сосредоточиться на газовой генерации в качестве основного резервного источника",- заявил Сагвари.

Посол по особым поручениям по энергетической безопасности Министерства иностранных и европейских дел Словакии Юрай Сивачек в свою очередь добавил, что Азербайджан имеет большой потенциал для энергетического рынка Европы.