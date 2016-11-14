Эксперт: Рост числа танкеров усиливает конкуренцию на Каспии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Увеличение числа танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов в акватории Каспийского моря усиливает конкуренцию и способствует снижению фрахтовых ставок (плата за перевозку груза). Об этом сообщил Report эксперт по вопросам энергетики Зафар Велиев, комментируя воздействие данного фактора на рынок морских грузоперевозок.

З.Велиев отметил, что большое количество нефтяных танкеров в Каспийском море нежелательно из-за отсутствия выхода в мировой океан: “Это противоречит интересам компаний-перевозчиков. Большое количество компаний-перевозчиков и судов в бассейне Каспия приводит к ужесточению конкуренции и, соответственно, удешевлению фрахта. Сейчас на энергетических рынках нет активных физических объемов сырой нефти, к тому же, сокращение ежесуточной добычи и нарушение баланса на глобальном нефтяном рынке сформировали профицит нефтепродуктов на рынках”.

По его словам, излишки нефтепродуктов и невысокий спрос оказывают негативное воздействие на прибыль компаний-перевозчиков.

Эксперт подчеркнул, что тарифы снижаются по мере роста активных грузоперевозчиков и нефтеперевозящих судов в Каспийских водах: “Это естественный процесс. Период с 2004 по 2010 годы считается "золотым" для международных нефтяных рынков. В течение данного периода было инвестировано достаточно средств, за счет которых вырос объем ежесуточной нефтедобычи, увеличились мощности нефтеперерабатывающих заводов. Соответственно, выросло количество действующих танкеров транснациональных перевозчиков. В этом и заключается проблема: танкеров много, покупателей мало, конкуренция высокая”.

Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан также отметил, что сложившаяся ситуация способствует усилению конкуренции и падению цен. По его словам, средние тарифы на морские перевозки по Каспию составляют 30 долларов за тонну: “Однако, это высокая цена. Большое количество судов усиливает конкуренцию, что может вызвать снижение цен”.

Эксперт также коснулся ситуации с грузоперевозками по Каспию, отметив тенденцию к их снижению из-за сокращения товарооборота между странами после 2014 года вследствие падения цен на мировом энергорынке: "Речь идет не только об Азербайджане. Если рассмотреть данные по перевозкам в ненефтяном секторе, наблюдается резкое сокращение торговли Ирана с Казахстаном, России с Туркменистаном, а также Туркменистана с Россией. Грузоперевозки сократились на 30%. Например, объемы перевозок зерна по морскому пути из Казахстана в Иран снизились более чем на 20%. Также сократились грузоперевозки между Туркменистаном и Ираном".

Наряду с этим аналитик добавил, что объем грузоперевозок между Туркменистаном и Азербайджаном вырос: "Например, закупается до 4 млн тонн нефтепродуктов. С Россией же перевозки нефти и нефтепродуктов сократились. Нефтепродукты объемом 1 млн тонн, которые раньше Туркменистан посылал в Махачкалу, сейчас присылаются в Азербайджан. Т.е. изменился маршрут перевозок".

Отметим, что в настоящий момент под отгрузку нефти и нефтепродуктов из портов Каспия задействовано рекордное число танкеров. Помимо традиционных казахских, азербайджанских и туркменских судовладельцев, которые оперируют исключительно внутри Каспия, в регионе значительно увеличилось число танкеров с российским флагом.

Перед закрытием речной навигации, российские судовладельцы типично покидают Каспий, предпочитая оперировать в регионах с меньшим риском простоев ввиду отсутствия груза. Однако, в этом году многие российские судовладельцы заявляют о своих намерениях оставить флот в Каспийском море. В их числе ООО "МРП-Танкер" (7 танкеров), MT-Group (2 танкера), Группа компаний Palmali (около 10 танкеров), возможны и другие судовладельцы, такие как ВФ "Танкер" и Prime Shipping, готовые составить конкуренцию традиционным игрокам на Каспии (кораблям Азербайджанского Каспийского Пароходства (Каспар) – более 30 танкеров, компании "Каспморнефтефлот" (Азербайджан) – 8 танкеров, Морского торгового флота Туркменистана – 6 танкеров).