Эксперт: Рост цен на бензин в Азербайджане диктуется экономическими условиями на мировом рынке

Рост цен на бензин марок АИ-95 и АИ-98 в Азербайджане на 25% и 21% соответственно не вызовет мультипликативного эффекта.

Рост цен на бензин марок АИ-95 и АИ-98 в Азербайджане на 25% и 21% соответственно не вызовет мультипликативного эффекта.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Пярвиз Гейдаров.

По его словам, доля бензина указанных марок в общем потреблении в стране невелика: "Если брать конкретно АИ-95, то его продажи за последние годы значительно сократились. Так, если 4 года назад доля бензина АИ-95 в общем потреблении составляла 10%, то сейчас этот показатель упал до 8,5-8,8%. Доля бензина марки АИ-98 на рынке еще ниже. То есть в Азербайджане в основном используется бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. А в их ценах никаких изменений не произошло. В таких условиях подорожание бензина марок АИ-95 и АИ-98 не должно вызывать мультипликативного эффекта. Для этого нет экономических предпосылок".

Эксперт отметил, что рост цен на бензин марок АИ-95 и АИ-98 был ожидаемым: "В большинстве стран мира цены на топливную продукцию не регулируются государством. В глобальном масштабе цена на топливо основана на цене на нефть и соответствующим образом реагирует на изменения, происходящие в ее цене. То есть, когда цена на нефть растет, топливо дорожает, а когда падает, оно дешевеет. Долгое время под влиянием ряда факторов наблюдался резкий рост цен на нефть в мировом масштабе. Начавшийся в последнее время конфликт между Россией и Украиной еще больше спровоцировал этот процесс. Цена на нефть долгое время была выше 100 долларов США. Учитывая, что Азербайджан закупает бензин марок АИ-95 и АИ-98 из-за рубежа, ожидалось, что их цена повысится. Это диктуется конкретными экономическими условиями, сложившимися на мировом рынке".