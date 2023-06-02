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Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать

Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать В меняющейся геополитике поставок природного газа в Европу, существующая роль Азербайджана как альтернативного поставщика и транзитной страны для голубого топлива будет возрастать.
Энергетика
2 июня 2023 г. 17:15
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать

В меняющейся геополитике поставок природного газа в Европу существующая роль Азербайджана как альтернативного поставщика и транзитной страны для голубого топлива будет только возрастать.

Об этом Report заявил директор программы управления нефтью и газом Школы бизнеса и права (Лондон) Славомир Рашевски.

"Отношения в сфере энергетики между ЕС и Азербайджаном очень прочные, о чем свидетельствуют недавние встречи заинтересованных сторон на высоком уровне",- сказал он.

По мнению Рашевски, результатом этих отношений, вероятно, станет содействие инвестициям в энергоснабжении и транзитные мощности, а также максимизация импорта природного газа на запад - в Турцию и далее в Европейский Союз.

"За расширением Трансадриатического трубопровода (TAP) последует увеличение производства и транзита природного газа",- добавил эксперт.

По словам профессора, вторжение России в Украину изменило существующие цепочки поставок, а Средний коридор, предложенный Азербайджаном, обещает подключиться к республикам Центральной Азии.

"Мы говорим о торговле как в энергетической, так неэнергетической сферах. Это беспроигрышная ситуация для республик Центральной Азии и Азербайджана, который уже несколько лет последовательно инвестирует в свой логистический сектор", - заключил Славомир Рашевски.

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Версия на английском языке Expert: Azerbaijan's role as gas transit country to increase

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