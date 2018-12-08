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    Эксперт: Решение ОПЕК стабилизирует рынок нефти

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти внесет определенный вклад в стабилизацию цен на рынке. Об этом в интервью Report заявил редактор по нефтяным рынкам медиакомпании Thomson Reuters Глеб Городянкин.

    "Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти внесет определенный вклад в стабилизацию цен, по крайней мере, удержит их от падения, которое имело место в последние месяцы", - сказал эксперт.

    Кроме того, Г. Городянкин отметил, что противоречия между странами ОПЕК+, которые сдерживают добычу, и Америкой, которая добычу резко наращивает, никуда не делось.

    "Америка как наращивала добычу, так и продолжит ее наращивать. То есть те баррели, которые снимают с рынка ОПЕК, заменяются американской сланцевой нефтью", - отметил Городянкин.

    Отметим, что 7 декабря в Вене члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.

    Сокращение ОПЕК составит около 800 тысяч баррелей в день, не-ОПЕК - 400 тысяч баррелей в день.

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