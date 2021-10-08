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Эксперт: Рекордные цены на нефть и газ пополнят бюджет Азербайджана 

Эксперт: Рекордные цены на нефть и газ пополнят бюджет Азербайджана  "Высокие цены на нефть и газ будут способствовать пополнению доходной части бюджета Азербайджана. Также наблюдающийся рост цен станет возможностью для компании SOCAR расширить свою инвестиционную программу, а для государства — расширить свои расходы на со
Энергетика
8 октября 2021 г. 11:05
Эксперт: Рекордные цены на нефть и газ пополнят бюджет Азербайджана 

"Высокие цены на нефть и газ будут способствовать пополнению доходной части бюджета Азербайджана. Также наблюдающийся рост цен станет возможностью для компании SOCAR расширить свою инвестиционную программу, а для государства — расширить свои расходы на социально-экономичную часть".

Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил эксперт в области топливно-энергетического комплекса, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

По мнению эксперта, часть всех доходов, полученных с повышения цен на нефть и газ, Азербайджан может направить на восстановление Карабаха.

По словам И. Гулиева, в 2020 году произошло потрясение фундаментальных основ мировой энергетической отрасли на фоне остающейся потребности в углеводородах мировой экономики: "В сущности, высокие цены на природный газ и наблюдаемое повышение цен на нефть - обычное проявление экономических законов спроса и предложения. Так со стороны спроса сформировался значительный запрос восстановительных экономических процессов после пандемии в совокупности с сохраняющимися высокими темпами развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона".

Эксперт подчеркнул, что резкий дисбаланс 2020 года отражается в образовавшемся вакууме экономических и технических возможностей удовлетворения быстро растущих потребностей мирового рынка ресурсов: "Из-за локдауна снизилось потребление энергоресурсов в целом, но в большей степени это касается нефти, т.к. порядка 60% её первичного потребления приходится на транспортный сектор. В газовой отрасли ситуация была немного иная. Ещё до пандемии на мировом газовом рынке наблюдалось значительное перепроизводство СПГ вследствие форсированного сооружения новых заводов по сжижению газа в США, России, Австралии и др. В этой ситуации даже незначительное снижение потребления привело к обвалу цен на природный газ".

По его мнению, в настоящее время ценовая ситуация стабилизировалась, чему в немалой степени способствовал рост потребления газа в ЕС вследствие холодной зимы, отказа Германии от атомной энергетики и неспособности полноценно заменить атомную генерацию возобновляемыми источниками. Также в качестве одной из причин он отметил рост цен на природный газ, которая явилась либерализацией европейского газового рынка и некоторое выравнивание ценового уровня с азиатским рынком газа, где цены традиционно были выше европейских.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Neft və təbii qazın qiyməti Azərbaycanın büdcəsini doldurmağa imkan verəcək"
Версия на английском языке Expert: Record oil and gas prices to fill Azerbaijan's budget

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