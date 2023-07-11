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Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы

Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы Ввод в эксплуатацию глубоководного газоконденсатного проекта "Абшерон" не только открывает новые инвестиционные возможности upstream-сектора Азербайджана, но и повышает энергетическую безопасность страны и рынки ее экспорта.
Энергетика
11 июля 2023 г. 14:20
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы

Ввод в эксплуатацию глубоководного газоконденсатного месторождения "Абшерон" на Каспии не только открывает новые инвестиционные возможности для добывающего сектора Азербайджана, но и повышает энергетическую безопасность и открывает новые рынки экспорта энергоносителей для страны.

Об этом Report заявил эксперт в области энергетики, директор программы управления нефтью и газом Школы бизнеса и права (Лондон) Славомир Рашевски.

По его словам, начало добычи газа на "Абшерон" будет способствовать увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Европу.

"Сейчас, когда возобновляемые источники энергии становятся нормой, способствуя диверсификации энергетического баланса, производство традиционных энергоносителей будет продолжаться - спрос будет только расти. Новый проект приветствуется как со стороны отрасли, так и потребителей. С учетом существующей инфраструктуры можно ожидать дальнейшего увеличения объемов азербайджанского газового экспорта в Европу в соответствии с проводимой страной политикой. Ключевые газопроводы Южного газового коридора, в зависимости от их пропускной способности и необходимости расширения, вероятно, смогут увеличить объемы экспорта в ближайшие годы", - сказал эксперт.

Как отметил С. Рашевски, в новых геополитических условиях роль Азербайджана как альтернативного поставщика "голубого топлива" будет только расти.

Азербайджан обладает значительным потенциалом и в области возобновляемых источников энергии, включая солнечную, ветровую и геотермальную, а также гидроэнергетику, отметил эксперт.

"На сегодняшний день гидроэнергетика играет ключевую роль среди возобновляемых источников, и ее значение будет расти в ближайшие годы. Кроме того, после освобождения Карабаха от оккупации, Азербайджан приступил к строительству дополнительных гидроэлектростанций на этой территории, что увеличит возможности производства возобновляемых видов энергии", - добавил он.

В заключении эксперт также подчеркнул, что тенденция перехода Азербайджана к "зеленой" экономике будет продолжаться, способствуя дальнейшей диверсификации экономики страны и повышая привлекательность инвестиций в возобновляемые источники энергии.

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Версия на английском языке Expert: Development of new gas reserves to allow Azerbaijan enter new European markets

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