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Эксперт: Расширение географии TAP повысит авторитет страны

Эксперт: Расширение географии TAP повысит авторитет страны Доходы от продажи природного газа в ближайшей перспективе могут превысить текущие нефтяные доходы
Энергетика
20 ноября 2020 г. 14:03
Эксперт: Расширение географии TAP повысит авторитет страны

Очень трудно выразить словами вклад Трансадриатического газопровода (TAP), призванного транспортировать азербайджанский природный газ в Европу, для Азербайджана.

Об этом Report сказал руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

"Если бы не TAP, инвесторы не вложили бы деньги в проект "Шахдениз-2". Самые большие объемы газа будут экспортироваться с "Шахдениз-2" на европейский рынок. Кроме того, планируется постепенное увеличение поставок газа на этот рынок. Соответственно, предусмотрено расширение "Южного газового коридора" в азербайджанском, грузинском и турецком сегментах. То есть, газ будет поставляться в нужных потребителям объемах”, - отметил он.

Он отметил, что в будущем могут быть открыты новые газовые месторождения: “В свое время после "Шахдениз" мы открыли месторождения “Абшерон”, “Умид”. Затем в августе 2013 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обнаружила газовые залежи в глубоких слоях месторождения “Булла Дениз”. То есть Азербайджан имеет фантастические успехи, связанные с открытием газовых месторождений, увеличением газовых ресурсов в годы независимости, в основном в XXI веке. Но без рынка, без инфраструктуры, соединяющей эти месторождения, они останутся пассивными возможностями. Для того, чтобы превратить эту возможность в активную, нужна была именно инфраструктура. Ею стали "Южный газовый коридор" и его последний сегмент TAP”.

Эксперт говорит, что на первом этапе TAP будет транспортироваться 10 млрд кубометров газа: “Представьте, со сколькими странами подписаны меморандумы о строительстве этого трубопровода в рамках проекта. Балканские страны и страны Восточной Европы и даже две республики бывшего Советского Союза – Украина и Молдова – озвучивают мнения о пользе "Южного газового коридора". Расширение географии TAP означает интерес к Азербайджану, расширение связей. А это повысит авторитет нашей страны".

Касаясь доходов, которые Азербайджан получит от продажи природного газа, И. Шабан отметил, что это будет зависеть от цен: “Мы видели цены на нефть и в 148 долларов США, и в 15 долларов США. В 1998 году цена на нефть падала и до 10 долларов. И поэтому все будет зависеть от цен”.

По его словам, доходы от продажи природного газа в ближайшей перспективе могут превысить текущие нефтяные доходы: “По прогнозам, к середине текущего десятилетия наши доходы от газа могут составить 6-7 миллиардов долларов США, при худшем раскладе - 5 миллиардов долларов США. Сюда же включены доходы от продажи конденсата. При хороших ценах на газ, годовой доход Азербайджана может достичь 10 миллиардов долларов США”.

Напомним, что на днях, спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в греческом городе Салоники, начаты коммерческие операции на 878 - километровой газотранспортной системе TAP.

Многонациональная промышленная команда профессионалов усердно и эффективно работала в сложных условиях для своевременной сдачи в эксплуатацию этой стратегической части энергетической инфраструктуры.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “TAP-ın coğrafiyasının genişlənməsi ölkəmizin nüfuzunu artıracaq”

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