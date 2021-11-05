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Экс-премьер Молдовы: Производство электромобилей может предотвратить глобальное потепление

Экс-премьер Молдовы: Производство электромобилей может предотвратить глобальное потепление 10:54 "Мы проводим обсуждения на тему глобального потепления, и хорошо, что политики тоже участвуют в этих обсуждениях".
Энергетика
5 ноября 2021 г. 11:16
Экс-премьер Молдовы: Производство электромобилей может предотвратить глобальное потепление

"Мы проводим обсуждения на тему глобального потепления, и хорошо, что политики тоже участвуют в этих обсуждениях".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич в ходе панельных дискуссий в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

"Касательно энергетической инфраструктуры будущего, в первую очередь, необходимо отметить роль электромобилей. Электромобили выделяют меньше углекислого газа. Этот тип производства может предотвратить глобальное потепление", - сказал К.Габурич.

По его словам, не во всех регионах мира климатические изменения входят в число приоритетных вопросов.

"Мы наблюдаем высокий уровень потребления, иногда становимся свидетелями чрезмерного расточительства. Очень немногие из нас понимают, что с увеличением потребления растет негативное влияние на окружающую среду. Государства должны принимать новые проекты, процессы должны регулироваться",- подчеркнул Кирилл Габурич.

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Версия на азербайджанском языке Eskpert: “Elektromobil istehsalı qlobal istiləşmənin qarşısını ala bilər”

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