Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость

Реализация проекта "зеленый коридор" между Азербайджаном и Венгрией, который предусматривает поставки "чистой" энергии из Азербайджана в Европу имеет не только экономическую, но и политическую значимость.

Реализация проекта "зеленый коридор" между Азербайджаном и восточно-европейскими странами, который предусматривает поставки "чистой" энергии из Азербайджана в Евросоюз, имеет не только экономическую, но и политическую значимость.

Об этом Report заявил американский аналитик и обозреватель Пол Гобл.

"Данный проект соответствует целям самого ЕС [в переходе на чистые, возобновляемые виды энергии], а также демонстрирует поддержку приверженности Азербайджана этим целям" - сказал он.

В Румынии 17 декабря в рамках визита президента Ильхама Алиева было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".

Соглашение заложило основу энергосотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом в области зеленой энергетики вдобавок к поставкам традиционных энергоносителей - нефти и газа, и таким образом, создания "зеленого коридора" между Южным Кавказом и Европой.

Тем не менее, по словам Гобла, природный газ, вероятно, еще некоторое время останется доминирующим источником энергии.

Как известно, газ считается относительно чистым ископаемым топливом, поэтому рассматривается как переходное от традиционных к зеленым энергоносителям.