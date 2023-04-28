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Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы

Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы Проект подводного кабеля по дну Черного моря, который обеспечит поставки азербайджанской электроэнергии в Европу, призван повысить уровень энергобезопасности.
Энергетика
28 апреля 2023 г. 14:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы

Проект подводного кабеля по дну Черного моря, который обеспечит экспорт азербайджанской электроэнергии в Европу, призван повысить уровень энергобезопасности стран континента.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Группы энергетической политики (EPG) в Румынии и эксперт Целевой группы по цифровизации в энергетике Европейской экономической комиссии ООН Андрей Коватариу (Andrei Covatariu).

По его словам, данный проект принесет значительную пользу странам-участникам: "Для Европы проект будет означать как дополнительный источник зеленой энергии, так и значительное повышение уровня энергетической безопасности".

"Я думаю, что стороны-участники проекта демонстрируют приверженность ему, в том числе и личными встречами, на которых обсуждается ход работ и оценка сделанного",- отметил эксперт.

По мнению Коватариу, предложения по развитию энергетического рынка ЕС являются важными обновлениями, которые необходимо учесть и которые фактически усиливают необходимость этой инициативы.

"В то время, как в долгосрочной перспективе проект имеет явные преимущества, в краткосрочной - налицо ценный результат, а именно растущие возможности ЕС для удовлетворения своих энергетических потребностей и экономический рост его доверенных партнеров",- считает эксперт.

А.Коватариу подчеркнул, что проект непростой, особенно в период, когда Европа сосредоточена на наращивании мощностей возобновляемых источников энергии и на развитии собственного сектора экологически чистого производства. Кроме того, это сложный проект с точки зрения строительства.

Но после его реализации, он сделает возможным использование возобновляемых источников энергии в обоих направлениях (поскольку Румыния и Болгария также изучают оффшорные ветровые мощности и даже создание энергетического острова). Таким образом, можно использовать природный потенциал по обе стороны Черного моря.

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