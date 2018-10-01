Эксперт: Повышение цен на нефть зависит от Саудовской Аравии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Решающим фактором в деле повышения цен на нефть будет то, удастся ли странам ОПЕК и, в первую очередь, Саудовской Аравии восполнить сокращение предложения нефти из Ирана и захотят ли они это делать.
Об этом в интервью Report сказал редактор по нефтяным рынкам медиакомпании Thomson Reuters Глеб Городянкин.
По его мнению, фундаментальных факторов, влияющих на цену нефти, три: "Во-первых - мировой рынок ожидает сокращение предложений нефти из Ирана на фоне американских санкций. Второй фактор - это действительно нестабильная добыча нефти в Венесуэле и в Ливии. Более того, имеет место сокращение запасов нефти в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) они находятся ниже пятилетнего среднего уровня", - отметил Глеб Городянкин.
Как отметил эксперт, даже если европейские страны будут проводить политику содействия Ирану и часть покупателей иранской нефти не откажется, в любом случае ожидается, что предложения иранской нефти будут сокращаться.
По мнению Г.Городянкина, это говорит о том, что с одной стороны избытка на рынке нет, то есть ОПЕК действительно позволил убрать с рынка перевес предложения. С другой стороны, как подчеркнул эксперт, достаточно высокий рост спроса на сырье, а предложения хромают и, скорее всего, будут сокращаться на фоне антииранских санкций в ближайшие несколько месяцев. "То ест, устойчивый спрос и ограниченные предложения".
Редактор по нефтяным рынкам медиакомпании Thomson Reuters Глеб Городянкин
Более того, все немного обеспокоены тем, как себя в конечном итоге поведет Саудовская Аравия - будет ли она увеличивать добычу на фоне сокращения предложений из Ирана или все-таки сыграет на повышение цен. Объективно, конечно, все страны-нефтеэкспортеры заинтересованы в том, чтобы цены были высокие.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости