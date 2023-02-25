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Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники

Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники Покупки сжиженного природного газа (СПГ) из Азербайджана может помочь Пакистану диверсифицировать источники энергии и снизить зависимость от традиционных поставщиков, таких как Катар и Нигерия.
Энергетика
25 февраля 2023 г. 16:45
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) Азербайджаном может помочь Пакистану диверсифицировать источники энергии и снизить зависимость от традиционных поставщиков, таких как Катар и Нигерия.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, основатель "Ассоциации выпускников Пакистана и Азербайджана" Кайсер Наваб.

По его словам, в последние годы Пакистан и Азербайджан изучают возможности расширения сотрудничества в области энергетики, особенно в сфере поставок СПГ.

"Азербайджан инвестирует значительные средства в свою инфраструктуру СПГ и имеет потенциал стать крупным экспортером СПГ в регионе. Пакистан же испытывает острую нехватку природного газа и активно ищет новые источники поставок для удовлетворения своих энергетических потребностей", - сказал Наваб.

Эксперт отметил, что недавний визит пакистанской делегации во главе с государственным министром нефти Мусадиком Маликом в Азербайджан для обсуждений о закупках СПГ со стабильными поставками раз в месяц, является важным событием для развития двустороннего энергетического сотрудничества.

"Если между коммерческими структурами двух стран будет достигнута договоренность и подписано соглашение, то оно проложит путь для дальнейшего сотрудничества в энергосфере между Азербайджаном и Пакистаном. Для Азербайджана соглашение может обеспечить выход на новый рынок для экспорта СПГ и, таким образом, увеличить экспорт энергоносителей в регионе", - добавил он.

В заключение Кайсер Наваб сказал, что потенциальное сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном в области поставок СПГ является многообещающим событием и может привести к росту двусторонних торгово-экономических связей в будущем.

Торговое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Traiding несколько раз в рамках тендеров осуществляла поставки СПГ в Пакистан в прежние годы.

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