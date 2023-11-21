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Эксперт: Поставки газа из Азербайджана укрепят энергобезопасность Сербии

Эксперт: Поставки газа из Азербайджана укрепят энергобезопасность Сербии Поставки природного газа из Азербайджана укрепят безопасность газоснабжения Сербии.
Энергетика
21 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Поставки газа из Азербайджана укрепят энергобезопасность Сербии

Поставки природного газа из Азербайджана укрепят безопасность газоснабжения Сербии.

Об этом Report сказал сербский эксперт по энергетической политике Страхинья Обренович.

Эксперт напомнил, что в настоящий момент Сербия обеспечивает большую часть внутреннего спроса на природный газ за счет поставок из РФ. "Однако стабильность поставок российского газа находится под угрозой, так как договор о транзите российского газа через территорию Украины может быть полностью расторгнут, а Болгария повысила тариф на транзит российского газа".

По его словам, с учетом нестабильной геополитической обстановки и напряженности в отношениях между Западом и Россией, Белград стремится найти дополнительные надежные источники поставок газа.

"Объемы поставок из Азербайджана конечно же не смогут полностью удовлетворить внутренний спрос нашей страны. Однако Азербайджан станет важным дополнительным источником поставок для Сербии. Кроме того, азербайджанский газ может помочь некоторым странам Юго-Восточной Европы снизить зависимость от одного рынка [России]", - сказал Обренович.

Обренович особо подчеркнул, что Азербайджан сегодня все больше стремится укрепить свои позиции на региональном и мировом энергетическом рынке. Кроме того, эксплуатация новых месторождений на Каспии даст возможность увеличить объемы поставок газа на европейский рынок, сказал он.

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