Эксперт: Подорожание АИ-95 не приведет к росту цен в других секторах

Повышение цены продажи бензина марки АИ-95 в Азербайджане с 1,6 до 2 манатов является следствием процессов, происходящих на мировом энергетическом рынке.

Повышение цены продажи бензина марки АИ-95 в Азербайджане с 1,6 до 2 манатов является следствием процессов, происходящих на мировом энергетическом рынке.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Амал Гасанли.

“В Азербайджане бензин этой марки не производится. Импортная цена за тонну бензина марки АИ-95, ввезенного в страну за первые 4 месяца текущего года, на 300 долларов США выше, чем за аналогичный период прошлого года. Это напрямую связано с ростом цен на нефть. Так, с начала этого года цены на нефть марки Brent выросли на 25%. Цены на бензин в США обновили исторические максимумы, достигнув 6 долларов США за галлон (3,785 литра). Аналогичный процесс наблюдается и в Европе”, - добавил он.

Эксперт считает, что рост цен на АИ-95 минимально скажется на населении: ”В Азербайджане подавляющая часть населения использует бензин АИ-92 и дизельное топливо, то есть рыночная доля АИ-95 очень мала. Поэтому повышение не приведет к росту цен в других секторах. Для этого нет экономических предпосылок. Но, как всегда, некоторые дельцы могут спекулировать на этом. Чтобы предотвратить подобное, соответствующие органы надзора должны активизировать свою деятельность".

Напомним, что за первые 4 месяца текущего года в Азербайджан из-за рубежа (России, Болгарии, Румынии и Туркменистана) было ввезено 29 тыс. 981 тонна бензина марки АИ-95, что на 36% меньше, чем годом ранее. Это связано с сокращением в 4 раза объема импорта из России, одного из основных рынков поставок. В прошлом году из 147 тысяч 412 тонн бензина марки АИ-95, ввезенного в Азербайджан (из 8 стран), 44,5% пришлось на Румынию, а 35,2% - на Россию.