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Эксперт: Передача перерабатывающих предприятий SOCAR Downstream Management сократит излишние затраты

Эксперт: Передача перерабатывающих предприятий SOCAR Downstream Management сократит излишние затраты Передача перерабатывающих предприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в управление компании SOCAR Downstream Management не только повысит эффективность, увеличит добавленную стоимость, но и снизит излишние затраты.
Энергетика
30 августа 2022 г. 18:06
Эксперт: Передача перерабатывающих предприятий SOCAR Downstream Management сократит излишние затраты

Передача перерабатывающих предприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в управление компании SOCAR Downstream Management не только повысит эффективность, увеличит добавленную стоимость, но и снизит излишние затраты.

Об этом сообщил Report эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, в республике существует большая потребность в повышении эффективности работы государственных компаний: “По финансовой отчетности компаний мы можем видеть, что число работающих с убытками компаний непрерывно растет”.

Что касается SOCAR, эксперт отмечает, что на долю компании приходится значительная часть ненефтяного экспорта: “27% ненефтяного экспорта в 2021 году сформировалось именно за счет продукции SOCAR. Это напрямую означает начало хорошей тенденции для SOCAR. Но при условии, что применение методов корпоративного управления в принципах управления осуществляется на высшем уровне. В то же время, необходимо внедрять самые современные технологические подходы, ИТ-технологии, обеспечить эффективность логистической деятельности, бесперебойность процессов переработки, поставок сырья. Только в этом случае мы можем повысить эффективность. Именно с этой точки зрения и была создана компания SOCAR Downstream Management”.

Э. Амиров отметил, что в 2019 году дочерние компании SOCAR - Petkim и НПЗ STAR были переданы в управление этой компании, в результате чего в 2019-2021 годах было получено дополнительно 100 млн долларов США: “Два года назад в управление компании передан Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева. Сейчас передаются ПО “Азерикимъя”, карбамидный и метаноловый заводы, SOCAR Polymer, газоперерабатывающий завод. В результате единое централизованное управление будет напрямую способствовать повышению эффективности. Это означает оптимизацию расходов, а также создание добавленной стоимости”.

Эксперт считает, что такой подход серьезно повысит потенциал SOCAR по ненефтяному экспорту: “Мы знаем, что деятельность SOCAR в основном сосредоточена на добыче нефти и газа, которые экспортируются в виде сырья, а в страну поступает валюта. Но в то же время мы можем производить качественную продукцию, вовлекая больше углеводородных ресурсов, добываемых SOCAR, в процессы переработки. Мы также можем расширить ассортимент продукции".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Emal müəssisələrinin “SOCAR Downstream Management”ə verilməsi mənasız xərcləri azaldacaq”

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