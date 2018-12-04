Эксперт: Отказ от торговых войн Китая и США стабилизирует нефтяной рынок

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Прекращение нагнетания противоречий в торгово-экономических отношениях Китая и США приведет к стабилизации нефтяных и финансовых рынков мира.

Как передает Report со ссылкой на газету КНР Global Times, об этом сказал директор Центра по изучению международных финансов при Шанхайской академии общественных наук Чжоу Юй.

"Торговые споры, затянувшиеся на многие месяцы, потянули на дно всю глобальную экономику и привели к падению цен на нефть, усилению беспокойства на мировых финансовых рынках. Прекращение перепалки между Соединенными Штатами и КНР можно считать позитивным признаком, который воспрепятствует дальнейшему ухудшению условий для всей мировой экономики" - отметил эксперт.

По его мнению, 90 дней, в течение которых президент США Дональд Трамп путем переговоров планирует устранить противоречия по торговым вопросам с Китаем, слишком короткий срок для решения таких проблем.

Ранее лидеры Китая и Соединенных Штатов договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий. В случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.