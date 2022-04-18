О нас
Аудио новости

Эксперт: Отказ Европы от российского газа за короткий срок возможен, но непрост

Эксперт: Отказ Европы от российского газа за короткий срок возможен, но непрост На фоне подготовки шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России, который по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен будет предусматривать в том числе энергетический сектор, все более актуальным становится вопрос о возможности отказа З
Энергетика
18 апреля 2022 г. 13:41
Эксперт: Отказ Европы от российского газа за короткий срок возможен, но непрост

На фоне подготовки шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России, который по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен будет предусматривать в том числе энергетический сектор, все более актуальным становится вопрос о возможности отказа Запада от российского газа.

Как передает Report, на фоне масштабных санкций, введенных в отношении РФ, из-за военных действий в Украине, самым сложным решением остается отказ от российских нефти и газа, от которых сильно зависят страны ЕС.

"В настоящее время мы разрабатываем умные механизмы, чтобы нефть также могла быть включена в следующий шаг санкций", —заявляла фон дер Ляйен о следующем пакете санкций.

Согласно POLITICO, полный отказ от российских энергоносителей также поддерживает председатель Совета ЕС Шарль Мишель, который заявлял, что санкции в отношении российской нефти и газа понадобятся “рано или поздно”.

По прогнозам вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, Европа сможет отказаться от российского газа не ранее, чем через два года. В связи с этим ЕС пытается "диверсифицировать ресурсы, и Ближний Восток может сыграть в этом большую роль", заявил он в интервью Sky News Arabia.

Как заявил Report аналитик рынка сжиженного природного газа (СПГ) в консалтинговой компании ICIS Роберт Сонгер , что технически отказ ЕС от российского газа за такой срок возможен, но, безусловно, это будет чрезвычайно сложно: "Учитывая ограниченные возможности увеличения пропускной способности в существующей сети поставок, сокращение спроса, вероятно, станет важным компонентом компенсации потери поставок из России".

"Проблема Европы заключается в том, что основная часть импортных мощностей находится на юге континента, в то время как спрос находится на севере. Северной Европе потребуется создать больше импортных мощностей, чем у нее уже есть, чтобы иметь возможность реально заменить объемы российского трубопроводного газа на СПГ. Ранее много говорилось по поводу потенциальных новых СПГ-заводов, но предложение ограничено, а спрос сейчас огромен", - заявил Сонгер.

При этом по его словам, строительство новых СПГ-заводов требует времени, и может занять около 2-3 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Резня в Башлыбеле глазами очевидцев
ФотоРезня в Башлыбеле глазами очевидцев
18 апреля 2022 г. 13:30
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
18 апреля 2022 г. 10:02
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi