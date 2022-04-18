Эксперт: Отказ Европы от российского газа за короткий срок возможен, но непрост

На фоне подготовки шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России, который по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен будет предусматривать в том числе энергетический сектор, все более актуальным становится вопрос о возможности отказа З

На фоне подготовки шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России, который по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен будет предусматривать в том числе энергетический сектор, все более актуальным становится вопрос о возможности отказа Запада от российского газа.

Как передает Report, на фоне масштабных санкций, введенных в отношении РФ, из-за военных действий в Украине, самым сложным решением остается отказ от российских нефти и газа, от которых сильно зависят страны ЕС.

"В настоящее время мы разрабатываем умные механизмы, чтобы нефть также могла быть включена в следующий шаг санкций", —заявляла фон дер Ляйен о следующем пакете санкций.

Согласно POLITICO, полный отказ от российских энергоносителей также поддерживает председатель Совета ЕС Шарль Мишель, который заявлял, что санкции в отношении российской нефти и газа понадобятся “рано или поздно”.

По прогнозам вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, Европа сможет отказаться от российского газа не ранее, чем через два года. В связи с этим ЕС пытается "диверсифицировать ресурсы, и Ближний Восток может сыграть в этом большую роль", заявил он в интервью Sky News Arabia.

Как заявил Report аналитик рынка сжиженного природного газа (СПГ) в консалтинговой компании ICIS Роберт Сонгер , что технически отказ ЕС от российского газа за такой срок возможен, но, безусловно, это будет чрезвычайно сложно: "Учитывая ограниченные возможности увеличения пропускной способности в существующей сети поставок, сокращение спроса, вероятно, станет важным компонентом компенсации потери поставок из России".

"Проблема Европы заключается в том, что основная часть импортных мощностей находится на юге континента, в то время как спрос находится на севере. Северной Европе потребуется создать больше импортных мощностей, чем у нее уже есть, чтобы иметь возможность реально заменить объемы российского трубопроводного газа на СПГ. Ранее много говорилось по поводу потенциальных новых СПГ-заводов, но предложение ограничено, а спрос сейчас огромен", - заявил Сонгер.

При этом по его словам, строительство новых СПГ-заводов требует времени, и может занять около 2-3 лет.