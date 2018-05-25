Эксперт: ОПЕК может изменить политику ограничения добычи нефти

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое состоится в Вене 22 июня, может смягчить политику ограничения добычи нефти.

Об этом Report заявил преподаватель университета Богазичи Профессор Гюркан Кумбароглу.

Эксперт связывает это с фактором сокращения объема предложения из-за Венесуэлы и Ирана: "ОПЕК + решила продлить соглашение об ограничении добычи до конца года. Однако встреча, которая состоится 22 июня, очень значима. С одной стороны, отмечается рост цен, с другой – сокращение предложения из-за Ирана и Венесуэлы. Поэтому ОПЕК может смягчить свою политику", - сказал он.