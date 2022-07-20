Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку

Меморандум по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанный между Азербайджаном и Европейским Союзом, свидетельствует о растущей значимости Баку на международной арене, особенно в вопросах энергобезопасности.

Меморандум по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанный между Азербайджаном и Европейским Союзом, свидетельствует о растущей значимости Баку на международной арене, особенно в вопросах энергобезопасности.

Об этом в интервью Report заявила американский журналист, аналитик по безопасности и юрист Ирина Цукерман, комментируя подписание президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен этого документа в Баку 18 июня.

В сложившейся ситуации относительно небольшие поставщики энергоресурсов, как, например Азербайджан, начинают играть намного более важную роль, так как они не просто гарантируют доступ к энергоисточникам, но и способствуют нивелированию слишком резкого роста цен и блокируют крах рынков, считает она.

Меморандум подписанный с ЕС указывает на то, что Баку теперь является прочным союзником Европы в предотвращении злоупотреблений растущего контроля над рынком крупных поставщиков энергоресурсов на мировые рынки.

Источники сегодняшнего энергетического кризиса - это производная нескольких факторов, считает Цукерман. Это необычно холодные зимы последних двух лет, что привело к повышенному потреблению газа аж на 25% не только в Европе, но и в Азии, засухи и жара в последние годы на обоих континентах, что привело также к дополнительному потреблению энергии, недостаточность европейских "зеленых" программ, и боевые действия в Украине.

Комбинация внутренней и внешней политики ЕС довела континент до кризисной ситуации. Впав в зависимость от внешних источников энергии, страны ЕС теперь неспособны гарантировать себе свободный доступ к нефти и газу, пытаясь одновременно отмежеваться от этой зависимости и не довести экономику до краха, отметила Цукерман.

В случае прекращения поставок газа в ЕС из России, например, до 6 миллионов граждан Германии могут оказаться без работы. "Европейцы в спешке пытаются найти альтернативные решения, но это не легко, так как долгосрочные контракты на поставки нефти и газа заключаются заранее за годы. Неожиданный рост в потреблении означает, что поставщикам тоже придется неожиданно перестраиваться, набирать сотрудников и т.д. пытаясь догнать нужды рынка", - заявила Цукерман.

По ее словам, ситуация осложняется тем, что ЕС зависит от так называемой газовой монополии России, Катара и других стран. "Переход на покупку газа из Катара вовсе не означает разрешение кризиса и обеспечение энергетической безопасности. Во-первых, Катар сразу не может начать поставлять столько, сколько требуется, а во-вторых, координирует свои цены с партнерами в Москве", - сказала эксперт.