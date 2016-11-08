Эксперт: Нефтяные цены будут расти и без решения ОПЕК

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Проблема глобального избытка предложения нефти почти разрешилась. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.com, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на Международной выставке-конференции нефтяной промышленности в Абу-Даби заявил, что ситуация на мировом нефтяном рынке значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом и близка "к нижней точке цикла".

Еще один участник события, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что все члены картеля, а также крупные независимые производители, включая Россию, поддерживают соглашение об ограничении добычи.

Между тем добыча нефти ОПЕК бьет новые рекорды. По данным Bloomberg, суточная добыча нефти в октябре у стран-участниц ОПЕК выросла на 0,5% и достигла нового максимума в 34,02 млн баррелей. Добыча нефти в России за январь-октябрь текущего года увеличилась на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года, до 11,22 млн баррелей в сутки.

Главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова считает, что по итогам первых трех кварталов рынок все еще остается перенасыщенным нефтью - предложение превышает спрос, однако всего на 0,4 млн баррелей в сутки. Только в третьем квартале спрос на нефть увеличился на 1,3%. "Уже начинается процесс плавного балансирования рынка нефти на фоне недофинансированности отрасли и завершения активной фазы "сланцевой революции" в США при достаточно умеренном наращивании добычи в странах ОПЕК. Темпы роста спроса слабые (на фоне проблем в ЕС и замедления экономики Китая), но достаточные для начала снижения профицита нефти. Мы по-прежнему ждем, что по итогам года профицит составит лишь 0,6 млн баррелей в сутки, а в четвертом квартале рынок практически сбалансируется. В 2017 году ждем краткого перехода в дефицитную фазу", – отмечает Екатерина Крылова.

Она также полагает, что отсутствие договоренностей ОПЕК фундаментально не грозит рынку ничем, поскольку даже без заморозки рынок движется к балансу.