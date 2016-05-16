Эксперт: Нефть нужна будет еще много лет

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Крайне низкая эффективность использования установленной мощности делает альтернативную энергетику скорее нишевым источником, заявил Report российский эксперт неправительственной организации Lifeboat Fondation Владимир Хрусталев.

"Если речь идет о нефти, как источнике разных видов энергии, то ее потребление на планете продолжает расти. В первую очередь как моторного топлива. В мире ежегодно парк автомобилей с двигателями внутреннего сгорания увеличивается на десятки миллионов единиц. Если же говорить о топливе для электростанций, то сырая нефть и нефтепродукты давно не фаворит", - заявил В.Хрусталев.

По его словам, доля классической энергетики в балансе мировой электроэнергетики снижается.

Он отметил, что однозначно нефть нужна будет еще много лет: "Тем более, нефть это еще и сырье для производства пластмассы, строительных материалов и т.д.".

"Потому вопросы стоят так. Какой будет премия за баррель? Какой будет стоимость барреля? Какими будут стоимости тонно-километров и пассажиро-километров на транспорте, использующем электричество, природный газ и так далее?", - задался вопросами эксперт.

Говоря о перспективности развития альтернативной энергетики, В.Хрусталев указал, что у нее есть не только будущее, но и настоящее: "В целом установленная пиковая мощность солнечной и ветровой энергетики растет стремительно. Однако крайне низкая эффективность использования установленной мощности - солнечное освещение и ветер не на максимуме круглые сутки - пока в целом делает ее скорее нишевым источником".

По его мнению, на данном этапе сложно "вешать" на альтернативные источники энергоемкие промышленные регионы-потребители, огромные города.

"Тем не менее, можно четко сказать, что в солнечных странах солнечные батареи уже способны давать днем довольно приличное число дешевых кВт/часов. В ветреных регионах, особенно изолированных от сетей - ветряки тоже уже очень даже целесообразны, как один из компонентов. Вообще, пока они очень хороши скорее "для электрификации непритязательного быта в удаленной сельской местности", и потому они же не подходят для всех регионов мира, как универсальный "становой хребет" энергосистемы. Потому, в разных странах формат проектов возобновляемых источников энергии разный. Но по мере улучшения систем запасания электроэнергии, развития систем диспетчеризации возможно что-то изменится", - указал В.Хрусталев.

Говоря о перспективах развития альтернативной энергетики в России, эксперт указал, что она развивается, но направление имеет скорее вспомогательное.

"Отдельные небольшие ветровые и солнечные электростанции строятся. До 2024 года планируется что будет введено 1600 МВт солнечных электростанций и 3600 МВт ветровых. В декабре 2015 г, к примеру, были введены в строй солнечные электростанции в Орске и Абакане. На основании этого опыта в середине 2020-х будет уже ясно как и куда двигаться в этих вопросах, - подчеркнул эксперт.