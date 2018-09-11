Эксперт: Нефть может подорожать до 100 долларов

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Если президент США Дональд Трамп потребует от стран-союзников прекратить импорт нефти из Ирана до 4 ноября, цена барреля "черного золота" на мировом рынке может возрасти до 100 долларов".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал глава агентства FACTS Global Energy Group Фереидун Фешараки.

Напомним, что новые санкции США против Ирана вступят в силу 4 ноября.

"Если поставки нефти из Ирана полностью прекратятся, другим крупным производителям не удастся легко заполнить эту пустоту. Таким образом, Brent может подняться до 100 долларов", - сказал он.

Тем не менее, по мнению эксперта, повышение цен до 100 долларов также зависит от торговой войны между США и Китаем.

Следует отметить, что в последний раз на товарных биржах Brent торговалась по 100 долларов в 2014 году. В настоящее время цена нефти этой марки составляет 77-78 долларов за баррель.