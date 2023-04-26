Эксперт: Недавно открытое газовое месторождение в Турции может удовлетворить спрос на 30 лет

Недавно открытое газовое месторождение в Черном море в Турции может удовлетворить спрос страны на природный газ на протяжении 30 лет.

Недавно открытое газовое месторождение в Черном море в Турции может удовлетворить спрос страны на природный газ на протяжении 30 лет.

Об этом сообщил Report председатель рабочей группы по энергетической дипломатии Турецкого национального комитета Всемирного энергетического совета, профессор Ближневосточного технического университета Турции Октай Танрысевер.

По его словам, разведанные Турцией запасы газа в Черном море составляют порядка 710 млрд кубометров, что покроет 1/4 общего потребления газа в стране. Но при этом Турция продолжит закупать газ и у других государств-поставщиков, включая Азербайджан.

"Черноморский газ станет альтернативой, которая сможет легко удовлетворить потребности, которые могут возникнуть по разным причинам. Благодаря этому топливу Турция сможет легко противостоять физическим и экономическим колебаниям, повысить свою энергетическую безопасность".

Напомним, что ранее президент TPAO Мелих Хан Билгин сказал, что Турция планирует сократить свою зависимость от поставок на 15% до конца года благодаря газовому месторождению Сакарья в Черном море. По его словам, на первом этапе зависимость от импортного газа до конца года снизится на 15%, на втором этапе - на 35%.