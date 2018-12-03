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    Эксперт: На предстоящей встрече ОПЕК+ возобновятся разговоры о сокращении добычи нефти

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ На предстоящих встречах ОПЕК и ОПЕК+ возобновятся разговоры о необходимости сокращения добычи, и  об ограничениях на экспорт сырья из стран-участниц нефтяной сделки. 

    Об этом в интервью Report сообщил научный сотрудник Института энергетики России, ведущий эксперт Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») Дмитрий Грушевенко.

    Как отметил эксперт, будет ли принято решение о сокращении добычи неясно.

    "Здесь сыграет фактор того же Катара, который после выхода из ОПЕК фактически оказывается в неконтролируемой для участников соглашения зоне, а значит, его обязательства по сокращению добычи придется перераспределять между остальными участниками, что затянет переговорный процесс и сделает его более сложным", - подчеркнул Д. Грушевенко.

    Dmitri Qruşevenko

    Ведущий эксперт Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ  Дмитрий Грушевенко

    Начался неожиданный пересмотр "комфортных" для участников соглашения цен, теперь все называют 60 долларов за баррель весьма приемлемыми для бюджетов и нефтяных отраслей ключевых участников сделки,

    Эксперт отметил, что "пока все ключевые игроки ОПЕК и ОПЕК+ делают "хорошую мину" при не очень хорошей игре".

    "Начался неожиданный пересмотр "комфортных" для участников соглашения цен, теперь все называют 60 долларов за баррель весьма приемлемыми для бюджетов и нефтяных отраслей ключевых участников сделки, при этом важно понимать, что это в действительности может быть правдой", - сказал Грушевенко.

    По его мнению, 70-80 долларов за баррель для нефтяных экономик бесспорно лучше, чем нынешние 60, вследствие чего и возобновятся разговоры о необходимости сокращения добычи или об ограничениях на экспорт сырья из стран-участниц нефтяной сделки.

    Отметим, что на этой неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

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