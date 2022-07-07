Эксперт: Казахстану следует любыми способами сохранить поставки нефти в Европу

Казахстан не просто понесет серьезные убытки от остановки нефтепровода КТК на месяц, но и может потерять высоколиквидный рынок сбыта своего углеводородного сырья - Европу.

Казахстан не просто понесет серьезные убытки от остановки нефтепровода КТК на месяц, но может также потерять высоколиквидный рынок сбыта своего углеводородного сырья - Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава Союза нефтесервисных компаний РК Рашид Жаксылыков.

По его словам, 300 миллиардов тенге (около 1 миллиарда долларов) составят убытки нефтегазовой промышленности Казахстана из-за приостановки на месяц Каспийского трубопроводного консорциума.

"Казахстан за этот же месяц потеряет до 50% налоговых поступлений в бюджет, 70% - экспортного дохода. Сокращение долларовых вливаний в бюджет страны приведет к падению курса тенге", - сказал Р. Жаксылыков, добавив, что тот, кто не понимает значение КТК, почувствует на себе рост цен.

Эксперт полагает, что Казахстану необходимо вплотную заниматься налаживанием альтернативных путей доставки казахстанской нефти в Европу. "Потому что, пока будет продолжаться эта ситуация вокруг Украины, через Россию перекачивать нефть будет проблематично. Я на 100% уверен, что Россия не будет давать нам полноценно работать и транспортировать свою нефть через КТК, потому что Европа ввела санкции против нее, из-за чего экономическая ситуация в России стала ухудшаться. Ответный шаг – Россия начинает искусственно создавать дефицит углеводородов в Европе", - заявил он.

Хотя доля казахстанской нефти на мировом рынке не столь значительна - 1,5-1,8% от общего объема поставок, для Европы эти объемы значительны. Например, в Италии доля казахстанской нефти от всего импорта сырья составляет 30%, в Германии - 24%, для Франции и Голландии – по 15%.

"Однозначно мы должны усиливать диверсификацию логистики углеводородов. В Европу мы можем попасть через Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан, на восток – через Китай. Нам нужно самим, не привлекая никаких инвесторов, выстраивать свои логистические схемы для поставки казахстанской нефти в Европу. Транспортировка нефти будет дороже на 9 долларов за каждый баррель, если мы будем ее перекачивать через Грузию, но других альтернатив у нас нет", - заявил глава Союза нефтесервисных компаний.

Есть две главные задачи в сложившейся ситуации, которые должно решать правительство во главе с президентом - не останавливать производство углеводородов и любым способом удержать рынок Европы, заявил он, добавив, что "хоть ведрами, но отгружать нефть в ЕС, потому что Европа не будет ждать, пока нам разрешат транспортировать нефть через КТК, она найдет других поставщиков".