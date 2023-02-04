Эксперт: Карты транспортировки нефти и газа в мире перестраиваются

"Начался пересмотр карт транспортировки нефти и газа по всему миру".

"Начался пересмотр карт транспортировки нефти и газа по всему миру".

Об этом сообщил Report эксперт по вопросам энергетики Зафар Велиев.

По его словам, состоявшееся в этом году заседание Консультативного совета Южного газового коридора отличалось от предыдущих лет: "Потому что события в Украине положили начало перестройке карт транспортировки нефти и газа по всему миру. В конечном итоге это приведет к реструктуризации энергетических рынков Европы и Азии и к созданию новых энергетических коридоров.

Транзит российского газа через Украину в европейские страны по понятным причинам ограничен. В настоящее время только ограниченное количество газа поставляется в Европу через газоизмерительную станцию "Суджа". Контракт на транзит газа между российской компанией "Газпром" и Европейским союзом, заключенный 4 года назад, истекает в январе 2024 года. В следующем году "Газпром" вряд ли сможет осуществлять какие-либо поставки через украинскую газотранспортную систему. В этих условиях в газовом портфеле Европы возникнет очень сильный дисбаланс”.

З.Велиев отметил, что так как Северный транспортный коридор теряет свое значение, существует большая потребность в развитии Среднего транспортного коридора: "Это Южный газовый коридор, членом которого является Азербайджан, уже имеющий определенный опыт в области “зеленой энергии””.

Эксперт отметил, что уже несколько лет Азербайджан инвестирует в альтернативные и возобновляемые источники энергии, то есть в зеленую экономику, зеленые инвестиции, открытие зеленых кредитов: “На повестке дня Азербайджана также стоит вопрос производства зеленого водорода и его транспортировки в ближайшие годы”.