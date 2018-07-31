Эксперт: Италия может стать энергетическим центром благодаря TAP

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Проект Трансадриатического трубопровода (TAP) принесет большую пользу Италии.

Об этом заявила Report греческий эксперт по каспийскому региону Марика Караианни.

По ее словам, расширение итальянской газораспределительной сети нашло отражение в программе Южного газового коридора, и это позволит в будущем транспортировать шахденизский газ из Италии в Центральную и Западную Европу: "В результате Италия вместе с терминалами LNG станет энергетическим центром".

М.Караианни добавила, что Греция и Италия являются дружественными странами, и поскольку обе страны являются членами Евросоюза, они тесно сотрудничают в вопросах энергетики.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Общая стоимость проекта TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

Напомним, что ранее министр окружающей среды Италии, представляющий популистское движение "Пять звезд" Серджио Коста заявлял, что проект ТАР опасен окружающей среде и не имеет значимости для страны. Однако, в последующих комментариях, представители правительства Италии, в том числе президент Серджио Матарелла, неоднократно заявляли, что проект ТАР имеет большую значимость для страны.

Вчера во время визита в Вашингтон премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудил проект ТАР с президентом США Дональдом Трампом.

"Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны южной Европы", - заявил Дж.Конте.