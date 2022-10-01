Эксперт: IGB обеспечит стабильность цен на газ на Балканах и в Юго-Восточной Европе

15:23

Ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ будет транспортироваться в Болгарию, создаст благоприятные условия для стабильности цен на природный газ в балканских странах и в целом Юго-Восточной Европы.

Об этом Report заявил эксперт по энергетическим вопросам Зафар Велиев.

"Как показывают наблюдения, с конца 2020 года, когда началась коммерческая эксплуатация Трансадриатического трубопровода (TAP) - европейской части Южного газового коридора, в Греции и Италии не ожидается значительных колебаний цен на природный газ. Наши цели совпадают с зарубежными партнерами Азербайджана по разработке месторождения "Шахдениз", а также с транзитными странами, с которыми мы сотрудничаем в вопросе энергобезопасности Европы. Соединительный газопровод между Грецией и Болгарией введен в эксплуатацию. Начало реализации проекта говорит о том, что в ближайшем будущем азербайджанский природный газ получит выход на рынки балканских стран", - сказал эксперт.

По его словам, спрос на природный газ напрямую связан с событиями вокруг Украины.

"Смещение центра тяжести на мировых рынках природного газа связано с событиями вокруг Украины. Произошедшие на днях взрывы на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 означают, что они не будут работать в ближайшие месяцы. Перспективы среднего энергетического коридора неуклонно растут. Средним энергетическим коридором является Южный газовый коридор, и его возможности будут широко использоваться", - сказал эксперт.

"Между Азербайджаном и ЕС был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. Согласно условиям соглашения, ЕС обязуется расширить европейскую часть Южного газового коридора и привлечь для этого инвестиции. В ближайшем будущем возможности Южного газового коридора станут больше", - отметил З.Велиев.