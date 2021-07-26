Эксперт: IGB можно назвать самым неудачным проектом Европы

Интерконнектор Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB) сегодня можно назвать самым неудачным проектом Европы.

Интерконнектор Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB) сегодня можно назвать самым неудачным проектом Европы.

Об этом Report сообщил эксперт, представляющий нефтегазовый сектор.

"Азербайджанская сторона вовремя построила и сдала в эксплуатацию "Южный газовый коридор" протяженностью 3 500 километров. А они все еще строят 180-километровый трубопровод с 7-летней задержкой", - сказал эксперт.

По его словам, трубопровод должен был быть построен и введен в эксплуатацию в 2014 году, однако до сих пор еще не готов.

Эксперт говорит, что анонсировались различные сроки строительства и запуска трубопровода: "Сейчас сообщают, что он будет сдан в эксплуатацию в середине 2022 года. Если это и случится, то с опозданием в 8 лет. Я лично не могу найти ответ на вопрос, "почему 180-километровый трубопровод не могут построить вот уже 8 лет?".

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Протяженность интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.