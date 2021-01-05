Эксперт: Государство должно снизить бремя субсидий

Будут приняты меры контроля для недопущения злоупотребления тарифным регулированием, необоснованного роста цен

"Будут приняты меры контроля для недопущения злоупотребления тарифным регулированием, необоснованного повышения цен. Вместе с тем, учитывая влияние роста цен на дизельное топливо на сельскохозяйственную сферу, будет пересмотрена и сумма субсидий, выделяемых правительством. Государство не исключает и этого, в связи с чем будут приняты соответствующие меры. Компенсации будут повышены. Но субсидии все еще останутся на повестке дня".

Об этом Report сообщил глава Центра нефтяных исследований, эксперт в области энергетики Ильхам Шабан.

По мнению Шабана, государство должно создать такое экономическое пространство, чтобы постепенно сокращать бремя субсидий, с переходом на рыночные рельсы.

Он полагает, что Тарифный (ценовой) совет сделал достаточно широкое заявление общественности в связи с повышением цен на топливо на внутреннем рынке, объяснив его необходимость: "Во-первых, в обращении SOCAR указано, что повышение розничных цен на автомобильный бензин марки Аи-92 и дизельное топливо было обосновано доведением качества этой продукции до высоких евростандартов, улучшением экологической среды, продолжением работ по реконструкции и модернизации в нефтеперерабатывающей промышленности. Отмечено, что дизтопливо полностью будет доведено до евростандарта - 5 до июня 2023 года, а бензин марки Аи-92 - до июня 2024 года. На заседании Тарифного совета розничная цена автомобильного бензина марки Аи-92 была установлена в 1 манат за 1 литр, а розничная цена дизельного топлива - в 80 копеек за 1 литр. Учитывая экологический ущерб от использования дизельного топлива, разница в цене была уменьшена с целью перехода к большему потреблению бензина”.

И.Шабан напомнил, что, несмотря на экономическое обоснование предложения о повышении цен на природный газ, учитывая проводимую социальную политику, Тарифный совет не счел целесообразным повышать тарифы на природный газ.

По его словам, кроме того, модернизация Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева требует больших средств: “Откуда взяться этим средствам? Они должны быть либо предоставлены государством в качестве субсидий, что в нынешних условиях не приветствуется. С другой стороны, это бремя должны нести потребители. То есть, чем больше потребитель использует, тем больше он должен платить”.

С другой стороны, по мнению эксперта, государство и само понимает, что рост цен будет иметь негативные последствия для определенных секторов экономики: “Это отмечается и в информации Тарифного совета".

Напомним, что 4 января состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана. На заседании была определена розничная цена автомобильного бензина марки Аи-92 в размере 1 манат за 1 литр, а розничная цена дизельного топлива – 80 гяпиков за 1 литр. Учитывая экологический вред от использования дизельного топлива, разница в цене была уменьшена с целью перехода на большее потребление бензина.

Для справки отметим, что даже после изменения тарифов розничные цены на автомобильный бензин марки Аи-92 ниже, чем в большинстве стран СНГ. Так, в настоящее время средняя розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 в России составляет 1,0 манат за 1 литр, в Украине -1,72 маната, в Белоруссии -1,14 маната, в Грузии -1,12 маната. Стоимость дизельного топлива за 1 литр в Турции составляет 1,44 маната, в России - 1,12 маната, в Украине - 1,72 маната, в Беларуси - 1,21 маната, в Армении - 1,19 маната , в Грузии - 1,15 маната.

В последние годы значительно вырос импорт автомобилей в Азербайджан. Так, в 2018 году было импортировано 28 876 автомобилей, в 2019 году – 47 710, а за 11 месяцев 2020 года – 47 841 автомобиль. Параллельно с ростом импорта вырос спрос на бензин и дизельное топливо.

Последняя корректировка цен на дизельное топливо была проведена 02.12.2013 года, а на бензин марки АИ-92 - 14.07.2017 года. В те периоды среднемесячная заработная плата по стране составляла 425,1 манат и 528,5 маната соответственно. В 2013-2020 годах среднемесячная заработная плата в стране выросла на 66%, пенсии - на 73%. За 10 месяцев прошлого года (январь-октябрь) среднемесячная заработная плата составила 704,5 маната.