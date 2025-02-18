Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим

Важность реализации Транскаспийского маршрута для казахстанской нефти вновь становится актуальной на фоне вчерашней атаки БПЛА на перекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Важность реализации Транскаспийского маршрута для казахстанской нефти вновь становится актуальной на фоне вчерашней атаки БПЛА на перекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Об этом Report заявил казахстанский эксперт по нефтегазовым проектам Каспийского региона Нурлан Жумагулов, подчеркнув, что вопрос диверсификации экспортных маршрутов - это вопрос национальной безопасности.

"Если быть объективным, то удар по объектам КТК является угрозой не для России, только 15% нефти которой идет по этому трубопроводу, а для казахстанской экономики", - сказал Н. Жумагулов.

Он напомнил, что на КТК приходится 80% всего экспорта казахстанской нефти, в будущем эта цифра должна вырасти до 85% за счет увеличения нефти с "Тенгиза".

"Без КТК очень сложно представить дальнейшее развитие нефтедобычи в Казахстане. Однако после вчерашней атаки БПЛА на трубопровод, хотелось бы вспомнить о двух поручениях президента Казахстана, которое он озвучил еще два года тому назад. Речь идет о диверсификации поставок нефти с проработкой варианта реализации Транскаспийского экспорта, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", - отметил эксперт.

Он напомнил, что национальная компания "КазМунайГаз" нарастила поставки нефти через Каспий в Баку и в Махачкалу.

"Однако эти объемы незначительные, причем в Махачкалу идет больше нефти, чем в Баку", - сетует Жумагулов, подчеркивая недостаточное продвижение в реализации Транскаспийского направления с выходом в Азербайджан.

Эксперт также напомнил, что до сих пор остается невыполненным поручение президента страны по строительству крупного нефтехранилища в Атырауской области.

"Данное поручение так и осталось невыполненным", - заметил он. Крупные нефтехранилища нужны, чтобы в случае ЧП в виде остановки КТК, было где хранить большие объемы нефти и не сокращать добычу.

По мнению эксперта, быстрое восстановление нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", которая пострадала от атаки БПЛА, может не сказаться на объемах нефтедобычи Казахстана благодаря нефтехранилищам.

"Хочется надеяться, что это первая и последняя попытка ударов по КТК. Но и о диверсификации и развитии альтернативных экспортных маршрутов забывать не стоит", - резюмировал Жимагулов.

В понедельник министерство энергетики Казахстана официально сообщило, что руководство КТК не заявляло о введении ограничивающих мер по приему казахстанской нефти после атаки БПЛА 17 февраля.

"Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе минэнерго РК.

По данным Минэнерго Казахстана, в 2024 году по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) было прокачано 55 млн тонн казахстанской нефти. Главным грузоотправителем выступала казахстано-американское СП "Тенгизшевройл".