​Эксперт: "Газпром" опоздал с выходом на китайский рынок

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ При нынешних ценах на газ рекордный по объемам инвестиций проект "Газпрома" "Сила Сибири" начнет приносить прибыль только лет через тридцать.

Как сообщает Report, об этом рассказал агентству РБК старший научный сотрудник Института Брукингса (Вашингтон, США) Сергей Алексашенко.

По его мнению, "Газпром" "принял к сведению информацию о результатах мониторинга развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира": "Действительность сегодня такова, что за последние десять лет мировой рынок газа принципиально изменился. Распространение технологии сжижения и перевозки сжиженного газа сделало рынок газа, который раньше опирался исключительно на газопроводы, глобальным. Если раньше Россия, Норвегия и Алжир могли спокойно делить между собой европейских потребителей, то сегодня, когда в Европе построено почти три десятка терминалов по приему сжиженного газа и еще почти столько же планируется построить в ближайшие десять лет, они сталкиваются с жесточайшей конкуренцией поставщиков из разных уголков мира".

"Да, основная добыча сланцевого газа сосредоточена в США. Попытки разработки его месторождений в Европе не увенчались успехом. Но это не значит, что сланцевый газ никак не повлиял на европейский газовый рынок. С одной стороны, США прекратили импорт сжиженного газа, который до 2005 года устойчиво рос. Ни о каком спаде в работе "сланцевого" механизма говорить не приходится - добыча газа в США устойчиво растет. Ожидается, что через 2–3 года Америка сможет начать экспорт газа", - отмечает эксперт.

По мнению аналитика, одновременно с наращиванием своих возможностей по добыче газа "Газпром" стал резко наращивать свои возможности по экспорту газа в Европу, будучи, по всей видимости, уверенным, что европейскому потребителю "никуда не деться": "В результате сегодня трубопроводные мощности "Газпрома" по поставкам на европейский рынок примерно на 60% превышают объемы продаж".

"Газпром" еще в 2000-е годы в стратегических документах того времени писал, что китайский рынок не является для компании привлекательным. Тем временем на китайский рынок вышли среднеазиатские страны - Туркмения, Узбекистан, Казахстан, которые совместными усилиями построили уже три нитки газопроводов в Китай общей мощностью 55 млрд. куб. м (на 50% больше, чем "Сила Сибири")", - заключил аналитик.