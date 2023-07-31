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Эксперт: Энергосотрудничество Пакистана с Азербайджаном - новый этап развития отношений

Эксперт: Энергосотрудничество Пакистана с Азербайджаном - новый этап развития отношений Соглашение о сотрудничестве в нефтяной промышленности между Азербайджаном и Пакистаном является еще одним важным этапом в двусторонних отношениях между странами.
Энергетика
31 июля 2023 г. 16:52
Эксперт: Энергосотрудничество Пакистана с Азербайджаном - новый этап развития отношений

Соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере между Азербайджаном и Пакистаном является еще одним важным этапом в двусторонних отношениях стран.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт и основатель Ассоциации выпускников Пакистана и Азербайджана Кайсер Наваб.

"Закупка сжиженного природного газа (СПГ) у Азербайджана позволит удовлетворить в значительной степени энергетические потребности Пакистана, одновременно предоставив Азербайджану новый рынок для экспорта. Это также открывает двери для дальнейшего энергетического сотрудничества в будущем", - сказал К. Наваб.

По словам К. Наваба, между двумя странами большой потенциал сотрудничества во многих областях, прежде всего, в области энергетики и инфраструктуры. А растущие потребности Пакистана в энергии создают перспективный рынок для азербайджанских энергокомпаний. Кроме того, это сельское хозяйство, информационные технологии, здравоохранение, образование, а также пищевая и текстильная промышленность.

Кроме того, эксперт особо отметил плодотворное сотрудничество в оборонной сфере. "Совместные военные учения и встречи на высоком уровне подтверждают приверженность обеих стран к укреплению сотрудничества в сфере обороны, акцентируя важность региональной стабильности и безопасности", - заключил К. Наваб.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Pakistan ilə Azərbaycan arasında enerji əməkdaşlığı əlaqələrin inkişafında yeni mərhələdir”

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