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Эксперт: Экспорт "зеленой энергии" станет началом новой эры в энергетической стратегии Азербайджана

Эксперт: Экспорт "зеленой энергии" станет началом новой эры в энергетической стратегии Азербайджана 18:51 Солнечный и ветровой потенциал Азербайджане позволяет создавать зоны "зеленой энергии".
Энергетика
29 ноября 2023 г. 19:30
Эксперт: Экспорт зеленой энергии станет началом новой эры в энергетической стратегии Азербайджана

Солнечный и ветровой потенциал Азербайджана дает стране возможность создавать зоны "зеленой энергии".

Об этом Report сказал председатель Общественного объединения экологического просвещения ”Зеленый мир“ Эльман Джафарли, комментируя участие Азербайджана в 28-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции по изменению климата (COP 28), которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

По его словам, Азербайджан нацелен на создание зон "зеленой энергии" в Нахчыванской автономии и Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах.

"Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана - солнца и ветра, составляет более 27 гигаватт, это только на суше, а в азербайджанском секторе Каспийского моря он составляет 157 гигаватт. 18 мая 2021 года президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности в Агдаме заявил, что весь Карабахский регион станет зоной "зеленой энергии".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Yaşıl enerji"nin ixracı Azərbaycanın enerji strategiyasında yeni eranın başlanğıcı olacaq"

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