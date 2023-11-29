Эксперт: Экспорт "зеленой энергии" станет началом новой эры в энергетической стратегии Азербайджана

18:51 Солнечный и ветровой потенциал Азербайджане позволяет создавать зоны "зеленой энергии".

Солнечный и ветровой потенциал Азербайджана дает стране возможность создавать зоны "зеленой энергии".

Об этом Report сказал председатель Общественного объединения экологического просвещения ”Зеленый мир“ Эльман Джафарли, комментируя участие Азербайджана в 28-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции по изменению климата (COP 28), которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

По его словам, Азербайджан нацелен на создание зон "зеленой энергии" в Нахчыванской автономии и Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах.

"Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана - солнца и ветра, составляет более 27 гигаватт, это только на суше, а в азербайджанском секторе Каспийского моря он составляет 157 гигаватт. 18 мая 2021 года президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности в Агдаме заявил, что весь Карабахский регион станет зоной "зеленой энергии".