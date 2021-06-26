Эксперт: Для защиты окружающей среды в Азербайджане должен быть создан экологический фонд

"Азербайджан не должен оставаться в cтороне от повестки, связанной с "зеленой энергией". Сегодня вопрос "зеленой энергии" является одним из трендов в мировой экономике. Считаю, что мы должны подойти к этому вопросу системно и широко".

"Азербайджан не должен оставаться в cтороне от повестки, связанной с "зеленой энергией". Сегодня вопрос "зеленой энергии" является одним из трендов в мировой экономике. Считаю, что мы должны подойти к этому вопросу системно и широко".

Об этом Report сообщил экономист-эксперт, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

По мнению эксперта, внедрение “зеленой энергии” - это не вопрос краткосрочной перспективы: "Здесь нужен достаточно долгосрочный устойчивый государственный подход и госпрограммы. В рамках новой модели экономического управления освобожденными от оккупации территориями в этих регионах предусмотрено широкое внедрение “зеленой экономики”. Считаю, что это возможно, в первую очередь, путем использования водных ресурсов и создания соответствующей инфраструктуры для широкого применения солнечной энергии. На освобожденных от оккупации территориях имеется достаточно большой потенциал, связанный с водными ресурсами. По показателям рентабельности солнечная энергия превосходит тепловую. Естественно, мы не должны оставлять это без внимания и увеличивать инвестиции в солнечную энергию”.

По мнению эксперта, целесообразно в качестве источника альтернативной энергии обратиться к использованию энергии ветра, которого в нашей стране в избытке. Эксперт считает, что эта область нуждается в крупных инвестициях.

“В стране назрела необходимость в создании экологического фонда. Следует вменить действующим в Азербайджане компаниям, организациям, учреждениям, транснациональным компаниям, занимающимся нефтедобычей, вносить выплаты в связи с загрязнением окружающей среды. В то же время необходимо, чтобы все действующие в стране компании взяли на себя обязательство по защите окружающей среды и сделать это нужно в законодательном порядке”, - полагает эксперт.