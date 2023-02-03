Эксперт: Для передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу должна быть создана инфраструктура

Азербайджан со своими партнерами находится на пороге крупномасштабных проектов по наращиванию соответствующих инфраструктурных возможностей для обеспечения Европы альтернативной энергией.
Об этом Report заявил эксперт-экономист Эльданиз Амиров.
Эксперт рассказал о важности энергетического потенциала Азербайджана для Европы:
"Как отметил глава нашей страны, природный газ, добываемый в Азербайджане, может играть роль в энергетической безопасности как страны, так и Европы на протяжении сотен лет. Азербайджан имеет 2,6 триллиона кубометров запасов газа и коридор протяженностью 3 500 километров, который доставит этот запас в Европу. Этот коридор играет роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, в основном стран Юго-Восточной Европы. После российско-украинской войны значительно увеличилось число стран, которые обратились к нам с просьбой воспользоваться азербайджанским газом. Только в прошлом году об этом было подано более 10 обращений. Продление Трансадриатического газопровода (TAP) до Италии ясно свидетельствует о потребности стран, находящихся на границе с Грецией, в том числе Болгарии, Сербии, Венгрии и Румынии, в энергетических ресурсах Азербайджана”.
Э.Амиров подчеркнул, что на 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, состоявшемся сегодня в Баку, обсуждались определенные перспективы не только традиционных энергетических ресурсов, но и альтернативных энергетических ресурсов:
"Один из них связан с водородной энергией. По Южному газовому коридору (ЮГК) возможна также передача водородной энергии, которая будет производиться в Азербайджане. Однако, для ее передачи необходима определенная работа на ТАР. Водородная энергия имеет огромное преимущество перед другими видами энергии. Это преимущество заключается в том, что другие альтернативные энергетические ресурсы зависят от явления природы. Но энергия водорода не зависит напрямую от природных явлений. В настоящее время необходимо проделать определенную работу по передаче водородной энергии с помощью SGC".
Отметим, что сегодня в Баку, во дворце "Гюлюстан", состоялись 9-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.