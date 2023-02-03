Эксперт: Для передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу должна быть создана инфраструктура

Азербайджан со своими партнерами находится на пороге крупномасштабных проектов по наращиванию соответствующих инфраструктурных возможностей для обеспечения Европы альтернативной энергией.

Азербайджан со своими партнерами находится на пороге крупномасштабных проектов по наращиванию соответствующих инфраструктурных возможностей для обеспечения Европы альтернативной энергией.

Об этом Report заявил эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Эксперт рассказал о важности энергетического потенциала Азербайджана для Европы:

"Как отметил глава нашей страны, природный газ, добываемый в Азербайджане, может играть роль в энергетической безопасности как страны, так и Европы на протяжении сотен лет. Азербайджан имеет 2,6 триллиона кубометров запасов газа и коридор протяженностью 3 500 километров, который доставит этот запас в Европу. Этот коридор играет роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, в основном стран Юго-Восточной Европы. После российско-украинской войны значительно увеличилось число стран, которые обратились к нам с просьбой воспользоваться азербайджанским газом. Только в прошлом году об этом было подано более 10 обращений. Продление Трансадриатического газопровода (TAP) до Италии ясно свидетельствует о потребности стран, находящихся на границе с Грецией, в том числе Болгарии, Сербии, Венгрии и Румынии, в энергетических ресурсах Азербайджана”.

Э.Амиров подчеркнул, что на 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, состоявшемся сегодня в Баку, обсуждались определенные перспективы не только традиционных энергетических ресурсов, но и альтернативных энергетических ресурсов:

"Один из них связан с водородной энергией. По Южному газовому коридору (ЮГК) возможна также передача водородной энергии, которая будет производиться в Азербайджане. Однако, для ее передачи необходима определенная работа на ТАР. Водородная энергия имеет огромное преимущество перед другими видами энергии. Это преимущество заключается в том, что другие альтернативные энергетические ресурсы зависят от явления природы. Но энергия водорода не зависит напрямую от природных явлений. В настоящее время необходимо проделать определенную работу по передаче водородной энергии с помощью SGC".

Отметим, что сегодня в Баку, во дворце "Гюлюстан", состоялись 9-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.