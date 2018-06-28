Эксперт: Цены на нефть до конца года останутся на очень комфортном уровне

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Рынок ждал значительно большего увеличения квот, и если заявленные ориентиры будут выполнены, цены на нефть до конца года останутся на очень комфортном уровне.

Об этом Report заявил глава аналитического отдела российского финансового агентства "Альпари" Александр Разуваев, комментируя результаты встречи стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, на прошлой неделе.

По его словам, страны ОПЕК не всегда держат свое слово, плюс в ситуацию может вмешаться американский сланец.

"Но самое интересное другое. Сегодня появилась информация, что обсуждается создание принципиально новой структуры, аналогичной ОПЕК, со своим секретариатом и конституцией. Более крупные производители нефти, такие как Россия и Саудовская Аравия, получат в ней больше голосов, тогда как в ОПЕК действует принцип "одна страна — один голос". Вероятно, новая и однозначно более авторитетная организация будет не только серьезно влиять на цены, но и пересмотрит валюту расчетов. Вероятно, будет принята мультивалютная корзина, куда войдут кроме американского доллара, евро, швейцарский франк, юань и российский рубль." - отметил А.Разуваев.