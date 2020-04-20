Эксперт: Цены на нефть могут пойти вверх

Настал момент, когда цены на нефть могут начать расти с оглядкой на развитие кризиса на Западе, потому что нужно учитывать, что безработица растет там стремительно.

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report завил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Российский эксперт прокомментировал и вопрос о влиянии соглашения стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти на ее цену: "Рынок нефти обвалился и обвалился с запасом, и мы это понимаем. И настал момент, когда цены можно потихоньку откатывать вверх с оглядкой на развитие кризиса на Западе, потому что нужно учитывать, что безработица растет там стремительно. Это будет давить на цены на нефть, хотя рынок своим обвалом, своими нижними точками это уже вроде бы выбрал с запасом, когда обвалился в марте.

Сейчас ОПЕК+ или "ОПЕК + +" своей консолидированностью может уменьшать добычу, уменьшать экспорт и все равно давить на рынок. В условиях, когда ФРС будет насыщать финансовую систему деньгами и Европейский Финансовый банк и Банк Англии будут делать то же самое, цены могут пойти вверх.

Как ни парадоксально, на депрессию, цены на нефть могут пойти вверх. Этот шанс существует, но ситуация очень шатка и стратегия ОПЕК+ должна состоять в том, чтобы защититься от возможного панического движения цен на нефть вниз и обеспечить очень острожное закрепление на неких позициях - выше 25 долларов за баррель. И потом уже постепенное повышение цен на нефть. Вот это со временем может привести к 40 долларам за баррель. Но рассчитывать на то, что соглашение ОПЕК резко поднимет цены на нефть неправильно".