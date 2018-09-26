Эксперт: Цена на нефть может возрасти из-за геополитических событий

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Повышение цены на нефть до трехзначной суммы за баррель может произойти из-за геополитических событий.

Об этом Report сказал руководитель программы Управления нефти и газа в Университете Восточного Лондона Славомир Рашевски.

По его мнению, несмотря на политическое давление на крупнейшего производителя ОПЕК, Саудовскую Аравию, и на производителей нефти на Среднем Востоке в общем, у Королевства Саудовская Аравия нет никакого желания увеличивать добычу нефти.

"Более того, ОПЕК, чья историческая роль нефтяного картеля в последние десятилетия в значительной степени уменьшилась из-за производства стран не-ОПЕК, в частности, из-за сланцевых месторождений США, в настоящее время координирует квоты на добычу нефти с производителями, не входящими в ОПЕК, в первую очередь с Российской Федерацией", - добавил эксперт.

Как считает Славомир Рашевски, все это вместе с санкциями против Ирана и новой волной российских санкций, которые, как ожидается, США введут в ноябре, создает еще более сложную картину нефтяных цен на международных рынках.

Как долго будет продолжаться тренд повышения цен на нефть, по мнению Рашевски, будет зависеть от двух факторов: "Во-первых, это зависит от того, насколько быстро нефтяные рынки будут заполнять пустоту, вызванную тем, что нефть Ирана станет менее привлекательной для покупателей из-за санкций. Во-вторых, как далеко пойдет конфликт США и России. Оба эти вопроса сильно зависят от геополитики и будущих перспектив".

Эксперт считает, что последствия санкций в отношении Ирана будут сильными из-за того, что объемы нефти уже заметно сокращаются с международных нефтяных рынков. Тем не менее, меньшая добыча открывает возможности для других игроков на нефтяном рынке, которые могут увеличить свое производство и продать больше.