Эксперт: Цена Brent может достичь 90 долларов

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Цена нефти Brent может подняться до 90 долларов за баррель в ближайшие дни. Причиной этому станет сокращение поставок из Ирана, которое превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", так считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.

По его словам, ситуация на мировом рынке ужесточается, поскольку Саудовская Аравия и Россия заявили об отсутствии намерений наращивать добычу, а производство в Венесуэле и Ливии сокращается, сообщает Dow Jones.

Ранее эксперты JPMorgan Chase подняли прогноз средней цены сорта Brent в ближайшие полгода до 85 долларов за баррель, марки WTI - до 76 долларов за баррель. При этом они не исключают вероятности достижения котировками отметки в 90 долларов за баррель.