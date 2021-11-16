Эксперт: Азербайджану пока не целесообразно менять виды используемых энергоресурсов

Азербайджан имеет более прагматичный подход в сфере энергетики и считает природный газ важным ресурсом.

Азербайджан имеет более прагматичный подход в сфере энергетики и считает природный газ важным ресурсом.

Об этом заявил энергетический эксперт, директор Каспийского центра энергетики и окружающей среды (CCEE) Университета ADA Ахмед Гумбатов.

"На мой взгляд, конференция COP26 имела, конечно, плюсы и определенные достижения. Например, было признано, что западные страны должны вкладывать больше средств для борьбы с климатическими изменениями, особенно это касается США. Но ее результаты не стали выдающимися, такими, какие хотелось бы иметь," - считает Гумбатов, добавив, что в следующем году страны должны пересмотреть некоторые поставленные цели.

"Я считаю, что неприятным моментом стало то, что Индия и Китай не будут исключать использование угля из списка используемых энергоресурсов, хотя в мире уголь постепенно теряет свою актуальность, ввиду появления более выгодных ресурсов. Так, по настоянию Индии и Китая — крупнейших потребителей угля, в декларации по итогам конференции слова «постепенная отмена» использования угля были заменены на «постепенное снижение» ",- отметил он.

Эксперт пояснил, что Азербайджан имеет свои интересы в сфере энергетики. По его словам, природный газ очень важный ресурс, и он очень значим в переходный период от традиционных, ископаемых видов энергоносителей к возобновляемым.

"Кроме того, Азербайджан все же небольшая страна, а основными игроками на данной конференции и в целом в этом вопросе являются такие страны как Китай, США, Индия,"- сказал он.

Гумбатов добавил, что "Азербайджану пока не целесообразно менять виды используемых энергоресурсов для того, чтобы просто быть вовлеченным в эту конференцию"

Конференция ООН по изменению климата 2021 года (также известная как COP26) — 26-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая проходила в Глазго с 31 октября по 12 ноября.