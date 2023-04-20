Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС

Азербайджанский газ для стран Европы, в том числе для Болгарии и Румынии, обеспечивает важное измерение энергетической диверсификации и дальнейшей энергобезопасности.

Азербайджан является источником обеспечения энергетической безопасности стран Европы, в том числе Болгарии и Румынии.

Об этом Report заявил румынский эксперт, аналитик, директор Smartlink Communications Раду Магдин.

"Соглашение, которое будет подписано в Софии, является частью более крупного долгосрочного энергетического плана Румынии, в котором делается упор на диверсификацию как в области транспортировки газа, так и источников его поставок",- сказал он.

Также эксперт отметил, что это может стать важным шагом для ЕС, поскольку снижение энергетической зависимости от России одновременно ускоряет переход на зеленую энергию.

На фоне военных действий в Украине становится ясно, что зависимость Европы от Москвы не может продолжаться в условиях угрозы и нестабильности, которые влияют на рыночные механизмы. Поэтому, по его мнению, ЕС необходимо искать альтернативы, которые позволили бы наладить долгосрочное сотрудничество в области зеленой энергетики.

"Считаю, что азербайджанский газ для ЕС – это не просто краткосрочное решение, но и долгосрочное",- отметил он.

"Новое соглашение объединит страны Восточной Европы, Турцию, как важнейшую транзитную страну, и Азербайджан, как надежного поставщика. Данная инициатива выгодна еще тем, что сейчас уже существует необходимая инфраструктура для поставки газа в Европу через Трансбалканский газопровод, по которому ранее Россия поставляла газ через Украину и Румынию в Болгарию, Грецию, Турцию и Северную Македонию",- отмечает эксперт.

Таким образом, по мнению Магдина, подписание нового соглашения внесет прямой вклад в энергетическую безопасность Европы, в то же время дополняя другие инициативы Румынии. Это газопровод BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия - новая инфраструктура, которая уже введена в эксплуатацию), проекты по созданию интерконнекторов с электро- и газовыми сетями Молдовы и недавняя инициатива, разработанная Румынией совместно с Азербайджаном, Грузией и Венгрией по строительству электрокабеля по дну Черного моря.

"Румыния продолжает поддерживать уязвимых региональных партнеров, включая Молдову, и здесь очень важно развивать сеть доверенных энергетических партнерств. У всех стран Восточного партнерства есть возможности для изучения совместного производства в этом секторе и инвестиций в него",- добавил он.

В Софии 25-26 апреля состоится церемония подписания масштабного соглашения по расширению газовой инфраструктуры. Ожидается, что документ подпишут Азербайджан, Турция, Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия. Эта договоренность позволит поставлять газ из Азербайджана через Болгарию в Центральную Европу.