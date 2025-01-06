Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии

Поставки азербайджанского газа в Словакию на сегодняшний день являются единственной альтернативой России.

Поставки азербайджанского газа в Словакию на сегодняшний день могут стать единственной альтернативой российскому топливу.

Об этом Report сказал политолог из Словакии Йозеф Храбина.

Он отметил, что в Словакии существует мнение, что Европа переживает экономический кризис, поэтому Братиславе необходимо найти решение по обеспечению своей энергетической безопасности.

"Мы определенно думаем о том, чтобы снабжать промышленные предприятия и домохозяйства Словакии азербайджанским газом. Думаю, что среди наших политиков идет длительная дискуссия о практической реализации этих планов", - сказал Храбина.

Политолог подчеркнул, что на данный момент решение поставлять газ из Азербайджана видится самым правильным.

"Я считаю, что это единственное жизнеспособное решение для замещения поставок российского газа из другой дружественной нам страны", - сказал он.

Храбина подчеркнул, что общественность пока не до конца понимает масштаб сложившейся проблемы, однако словацкие СМИ будут "задавать жесткие вопросы" политикам касательно энергетической безопасности государства.

Политолог также подчеркнул, что Словакия хотела бы участвовать в проекте коридора зеленой энергии "Каспийское море – Черное море – Европа".

"Словакия рассматривает возможность участия в этом проекте, который может усилить нашу энергетическую безопасность", - заключил эксперт.