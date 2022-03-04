Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти

Азербайджан будет получать значительно больше доходов от продажи нефти благодаря нынешней ситуации на рынке.
Об этом сказал Report Пармар Аджай, старший аналитик по ценам на нефть и нефтепродукты независимой консалтинговой компании Independent commodity intelligent services (ICIS), комментируя недавнее повышение цен на нефть.
“Азербайджан добывает в среднем 720 000 баррелей жидких углеводородов в сутки. Поскольку она является чистым экспортером сырой нефти, а цены выросли, он [Азербайджан] увидит значительное увеличение доходов от продажи нефти”, - сказал он.
Он также отметил, что часть азербайджанской нефти смешивается с российской сырой нефтью марки Urals, которая затем экспортируется через Россию: “Если будут введены санкции в отношении экспорта российской нефти, Азербайджан, возможно, больше не сможет продолжать эту практику. Однако влияние на Азербайджан, вероятно, будет минимальным, поскольку эти объемы невелики”.
Что касается в целом ситуации с ростом цен на рынке нефти, то это прежде всего связано с последними событиями в Украине.
“Следствием скачка цен станет повышение цен на автомобильное топливо для рядовых потребителей. Нефтеперерабатывающие заводы в настоящее время изо всех сил пытаются повысить показатели из-за высоких эксплуатационных расходов, что означает, что цены на нефтепродукты будут оставаться высокими в течение более длительного времени”, - сказал он. И добавил, что цены на нефть, как ожидается, продолжат расти в течение этого месяца, поскольку США недавно объявили, что рассматривают возможность введения прямых санкций на экспорт российских энергоносителей.
Между тем, по его словам, страны, которые выиграют от этого, - чистые экспортеры нефти: Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Нигерия, Канада и т.д. В то же время, пострадают больше всего чистые импортеры нефти, как Китай, большинство европейских стран, Индия, Япония.