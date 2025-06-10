Эксперт: Азербайджан становится для Европы важным партнером в вопросе энергобезопасности

Азербайджан приобретает все большее значение для укрепления энергетической безопасности Европы.

Азербайджан усиливает позиции в вопросе укрепления энергетической безопасности Европы.

Об этом Report рассказал эксперт, доктор в области энергетического права и политики Страхинья Обренович.

Эксперт также подчеркнул, что Сербия и Азербайджан являются близкими партнерами в области энергетики. Обе страны углубили свое сотрудничество в этом направлении за последние годы.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в поставках природного газа в ряд европейских государств, что является ключевым результатом усилий Европейского союза по диверсификации источников поставок и снижению зависимости от импорта российских энергоресурсов.

"Благодаря запуску интерконнектора между Сербией и Болгарией теперь существует возможность получать азербайджанский газ, что обеспечивает дополнительный источник поставок наряду с существующим импортом из России (для нужд Сербии и Болгарии). Развитие необходимой инфраструктуры и заключение газовых соглашений имеют решающее значение для дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между Сербией и Азербайджаном в этом направлении", - сказал Обренович.

Он отметил, что Сербия, как и многие другие страны, сталкивается с проблемой устаревшей энергетической инфраструктуры, большая часть которой была введена в эксплуатацию несколько десятилетий назад, что увеличивает важность сотрудничества двух стран в инфраструктурных проектах.

По словам эксперта, реализация плана Баку и Белграда достичь объемов поставок азербайджанского газа в Сербию до 1 млрд кубометров в год зависит от наличия газотранспортной инфраструктуры.

"Азербайджан, несомненно, приобретает все большее значение для укрепления энергетической безопасности европейских стран, в том числе стран Юго-Восточной Европы. Дополнительные поставки газа обеспечивают большую надежность и безопасность в условиях сложной геополитической обстановки", - добавил Обренович, подчеркнув, что этому способствовала переоценка прежней модели энергетического сотрудничества, которая произошла в результате напряженности отношений между ЕС и РФ.